Top 5 e os projectos encantadores

Uma casa que pelo seu exterior parecia totalmente sóbria, sem dúvida que ao entrar na mesma a sua opinião mudará e irá descobrir o quão surpreende é.

Trata-se de um projecto na Argentina realizado pelo gabinete de arquitectura Estudio Geya. A casa começou a construir-se no ano de 2006 no oeste de Buenos Aires. Com 220 m2 de construção, a vivenda joga com distintos volumes onde geometrias realçam a linguagem arquitectónica do projecto. Uma fachada simples que aproveita a forma do terreno e garante a privacidade dos seus habitantes, focando no projecto desde o interior e fazendo-o maravilhoso. Vamos conhecê-lo – estamos seguros que o encantará!