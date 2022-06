Centre-se nas mesas de centro!

Para os orientais a mesa da sala de estar é ainda mais importante que para nós, sabem a razão provavelmente. Os asiáticos fazem dela a mesa das refeições e de convívio, tudo se centra nela. Ficam sentados no chão, sobre o macio de uma almofadas e lá saboreiam o chá e as refeições, com toda a serenidade e calma que o espaço envolve. Há quem preze esta cultura e também faz da sua mesa da sala de estar, o centro de todas as atenções. E nós gostamos de agradar a todos, por isso inspire-se e faça do seu ninho a sua imagem de marca.