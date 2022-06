Os 10 beliches mais originais e divertidos

É caso para dizer que cada um tem o seu 'bem' pessoal e investimento! Temos mais uma ideia engenhosa para quartos mistos. Uma decoração mista, um papel de parede colorido numa fachada, que não distingue os sexos. Candeeiros cheios de cor que entra no espírito infantil. Um beliche com tanto estilo, que dá vontade ter um assim, o rapaz fica com o carro e segue em frente, a menina brinca às casinhas, na sua casa verdadeira e de madeira. As brincadeiras ainda terão mais piada e serão mais realistas. Todas as noites, ela dirá adeus e 'boa noite' a partir da sua janela.

As escadas também podem esconder os brinquedos, já que servem de gavetas. Com um beliche assim todos ficam com outra disposição.