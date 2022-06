Perfeito para os mais modernos

Começamos a viagem pela imagem geral da ampla sala. Aqui o espaço contempla vários cantos específicos: zona de estar, zona de jantar e ainda uma zona de leitura. Com muita luz natural, o espaço é agradável e de atmosfera serena. O pavimento em madeira é num tom castanho médio e as peças de mobiliário presentes combinam e contrastam ao mesmo tempo. Em tons escuros, ou em paredes mais claras e super elegantes. As carpetes marcam e limitam as diferentes 3 zonas e ainda tornam mais pessoal cada espaço.

Esta ampla sala de 140 m2 é sem dúvida o epicentro deste espaçoso apartamento.