10 cortinados originais!

Este cortinado, inserido num projecto de decoração de Jab Josef Anstoetz, assume-se, sem dúvida alguma, como um elemento decorativo. A forma como se “confunde” com a paisagem no exterior é fantástica! Interliga o exterior com o interior. É semi-transparente, deixando passar a luz natural e os tons verdes estão em harmonia com o sofá e as restantes cores.