Um quarto para cada signo do zodíaco!

Na sequência do nosso artigo Uma cozinha para cada signo do zodíaco , é tempo de lhe apresentar outras 12 sugestões com igual tendência para encaixar na perfeição nos gostos de pessoas influenciadas por cada um destes signos. De Carneiro a Peixes, passando por Gémeos, Leão e Capricórnio, não deixámos nenhum signo para trás e trazemos-lhe até si tipos de quartos para cada um. Claro está que o que lhe apresentamos aqui são meras ideias que poderão ser adaptadas por si, da maneira que mais lhe convier. Embora a Astrologia não seja uma ciência exacta, nem a mais céptica das pessoas resiste a dar uma olhadela no seu horóscopo… portanto, convidamo-lo a ficar connosco e a saciar a sua curiosidade acerca do quarto mais indicado para si!