Quais são os elementos essenciais das casas de estilo escandinavo?

O estilo escandinavo é um dos que pessoalmente mais o atrai? Fique então a saber que temos isso em comum! Este estilo característico dos países nórdicos tem um conjunto de particularidades muito específicas que o tornam único e muito singular. Por ser um estilo do norte da Europa não quer dizer que seja apenas possível encontrá-lo nesta zona. Na verdade em todos os países do nosso continente vamos conseguindo encontrar alguns dos mais belos exemplos no que diz respeito a este estilo. No artigo que estamos prestes a apresentar vamos mostrar-lhe através de algumas fotografias o que de melhor o caracteriza. Nem tudo o que lhe vamos mostrar pode implementar na sua casa nomeadamente no que diz respeito às questões que se prendem mais com a arquitectura e construção, no entanto todos os detalhes mais direccionados com design de interiores e decoração são passíveis de serem por si adaptados. O conforto, sem recorrer ao uso de demasiados elementos e a iluminação quente são apanágio do estilo escandinavo, se procura isto para a sua casa – procurará com certeza algo muito semelhante! – está, mais uma vez no sítio certo. Venha connosco vamos levá-lo a passear pelo fabuloso mundo da escandinávia!