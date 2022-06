Monte alentejano com contemplação para o infinito

Numa casa com um estilo rústico tão vincado, esta casa de banho surpreende pelas linhas modernas. O clássico contraste branco/preto foi aqui muito bem explorado com a utilização da mesma pedra do pavimento para revestir a zona do duche, em contraponto com os mosaicos brancos do restante chão da casa de banho, e do rebordo da banheira. O painel de vidro fosco a separar as áreas trás também um ar de atualidade à ideia. Tudo em linhas direitas e ângulos vincados.

A concessão à rusticidade é dada pela utilização da madeira para revestir o degrau que rodeia a banheira, como se de um estrado se tratasse, e pelas portadas de madeira na janela. E já que falámos da janela, esta é excelente. Deixa entrar a natureza na casa de banho e proporciona o tão necessário arejamento.