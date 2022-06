Uma casita perfeita em madeira!

Aproximando-nos mais, encontramos um terraço que comunica de forma directa o interior com o fabuloso jardim. É um terraço amplo, de desenho tradicional e com a medida certa para se desfrutar ao máximo. Os elementos que contem são necessários para conquistar conforto aos moradores. Percebemos que a distribuição do espaço é flexível e onde se podem gerar várias zonas dentro da mesma área: uma área lounge, uma sala de estar e porque não, uma zona de refeições com churrasqueira? Um terraço com distintas funções e por isso de usos distintos – sensacional!