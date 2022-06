6 dicas para limpar profundamente a sua casa

Há quanto tempo não lava as suas cortinas? Já as retirou alguma vez do varão?

De certeza que a sua cor já não é bem igual aos primeiros dias, apenas porque estão sujas… É fulcral lavar de quanto em quanto tempo as suas cortinas de todas as divisões de casa. Elas, tal como qualquer outro acessório, sujam-se, ficam com uma cor baça e algumas até podem ter manchas ou nódoas.

Se prefere jogar pelo seguro e não ter muito trabalho pode agarrar nelas e levá-las à lavandaria. No entanto, se o tecido pode ir à máquina de lavar e não tiver receio, pode perfeitamente pô-las dentro da máquina, num programa delicado. O conselho que vos damos é retirá-las logo após a lavagem, para não ficar com grandes vincos e serem mais fáceis de passar a ferro. Experimente passá-las a ferro ainda húmidas, vai ver que retirará todos os vincos da lavagem facilmente, depois é só voltar a encaixá-las nos ganchos do varão, mesmo que estejam húmidas… et voilá!

Depois de umas cortinas lavadas o ambiente fica logo renovado, o perfume do detergente espalha-se pela divisão e o espaço fica mais fresco e vivo.