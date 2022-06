Dicas para evitar erros no momento de mobilar a sua casa

Por último, mas não menos importante, sugerimos que utilize objectos personalizados na sua casa. Aqui vale (quase) tudo: fotografias, fotografias transformadas em posters, quadros com autoria de alguém do seu núcleo familiar… A ideia de tornar uma qualquer casa na nossa casa, no nosso cantinho, exige que nos dediquemos um pouco a pintá-la com as nossas cores, a espalhar o nosso perfume pelas várias divisões e a deixar as nossas palavras nos mais variados sítios. É preciso torná-la nossa, com fotografias das férias, do cão, dos filhos; é preciso mostrarmos os nossos livros preferidos em perfeitas exposição no armário da sala; os nossos casacos devem estar no cabide da entrada. E isto tudo para quê? Para que a nossa casa não se pareça com a casa fotografada para uma qualquer revista de decoração. É a nossa casa e tem o nosso cunho pessoal. Depois disto, é só ser feliz!