Erros a evitar ao decorar a sua casa

As cores são um elemento importante no que toca à decoração dos espaços. Isto porque nos transmitem sensações e interessa perceber esta dinâmica para que o nosso estado de espírito esteja de acordo com a divisão e o momento do dia em que estamos. Por exemplo, já que as cores neutras nos transmitem tranquilidade e calma, faz sentido aplicá-las nos quartos de dormir; em contraste com esta ideia, temos as cores fortes e berrantes que nos estimulam o cérebro e, como tal, são boas para estarem presentes em espaços como os de brincadeira ou de diversão. Devemos ponderar bem as nossas escolhas em relação a este tema, precisamente para evitar algum desconforto inconsciente.