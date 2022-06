Apartamento com vista sobre o mar!

Com o intuito de tornar o espaço maior e mais leve, optou-se por uma decoração baseada em grande parte pelo uso do branco e da madeira de tom claro. Branco é na realidade, uma cor muito apropriada para todos os interiores, pois, graças à sua versatilidade, encaixa-se perfeitamente com qualquer decoração e com quase todas as cores. Nesta cozinha optaram pela combinação com tons de madeira neutros, alcançando assim uma atmosfera acolhedora.