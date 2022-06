Móveis de quarto – A magia do toucador

Apresentamos-lhe mais um híbrido entre cómoda e toucador. Desta feita a simplicidade do móvel em si – uma vez mais ambas as peças encontram-se separadas – contrasta com a moldura bastante trabalhada do espelho. Ainda que com estas características há algo importante a reter, este continua a ser um espaço só seu onde pode e deve aproveitar e desfrutar do tempo que passa a tratar de si.