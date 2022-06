Camas de criança – Ideias e sugestões!

Uma das primeiras coisas que as crianças querem quando já seguram no lápis com alguma firmeza é escrever o seu nome. Na verdade os nomes são algo de muito importante para elas, uma vez que é a primeira forma de identificação que têm com as pessoas e os objectos. Assim, porque não por no quarto do seu filho uma cama com o seu nome? Mesmo que ele ainda não saiba ler ou escrever, este vai ser o primeiro contacto que terá com as letras que constroem o seu nome e que por isso, na devida altura reproduzirá certamente sem grande dificuldade. Para além de todo este lado quase pedagógico esteticamente fica um miminho o nome na cama como aparece na fotografia, não acha?