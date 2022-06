Ideias inspiradoras para decorar o seu quarto

Apresentamos agora com um exemplo de extremo bom gosto em que a premissa principal tem que ver com conjugação de cores. Se reparar bem as cores que temos são o preto e o branco – a combinação que nunca falha já desde os tempos da elegante Coco Chanel – e aquilo a podemos chamar de um apontamento amarelo. Estas três cores não poderiam resultar melhor. Temos um chão negro com um tapete da mesma cor, um armário e uma cómoda que exibem superfícies amarelas dando cor, luz e vida a este quarto. A colcha que cobre a cama vai buscar as duas cores principais do quarto e transforma-as num padrão abstracto – a lembrar o floral – que corta totalmente a contiguidade das superfícies planas da mesma cor. Um exemplo paradigmático de bom gosto e classe.