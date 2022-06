Como aproveitar devidamente o meu sótão?

Pode haver muita vida no sótão, basta que esteja disposta a dar-lhe um toque de magia. Sente-se numa cadeira no meio do seu sótão. Comece a imaginar como o pode tornar atrativo, útil e funcional. Se juntar a essa cadeira uma mesa, acredite que que em breve irá transformar o seu sótão sem uso, num cantinho no qual vai querer trabalhar e estar todos os dias.

Sinta-se feliz por fazer parte do processo criativo. Possivelmente, tem muito mais jeito do que aquele que pode imaginar. Quem sabe se a restante família não se junta à nova oficina e se transforma o velho sótão no canto mais cobiçado da casa.