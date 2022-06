Habitação no campo com toques de design

Numa zona rural em Itália, mais propriamente em Vêneto, um edifício de construção no inicio do séc. XX continua a sua história após uma restauração e ampliação. Ao edifício foram adicionados 120 m² e agora a sua função é de moradia, mas anteriormente era usado como um escritório. A casa desenvolve-se em torno de 3 andares: a sala de estar e cozinha estão localizadas no piso térreo e os quartos e as divisões mais privadas nos andares superiores. Os espaços são caracterizados pela alternância de superfícies brancas e tectos de madeira naturais. Uma escada no centro da cozinha lembra o passado deste espaço e obviamente foi modificada para se adaptar melhor às necessidades do presente.

Descubra nesta viagem, como este projecto é elegante e onde presenças do passado contrastam com peças de design moderno.