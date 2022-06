Um apartamento delicioso cheio de ideias para copiar

Como já reparámos a casa de Vale do Lobo possui uma grande simplicidade estética na sua abordagem. Esta configuração permite criar uma aura despojada e veraniana típica de uma estação do ano descomprometida e quente como é o caso do nosso amado Verão.

Repare na simplicidade dos tons utilizados na caracterização deste espaço e na forma como, apesar de diferentes, estes se complementam criando uma composição tonal distinta, suave e perfeita.