10 cortinas soberbas

O uso da cortina remonta a um passado longínquo e com uma evolução recente e lente. Uma ideia vinda do Oriente, onde as cortinas faziam parte do enfeite das casas dos imperadores e nobres, da China e do Japão. De acordo com os dados históricos e apenas em jeito de curiosidade, a primeira vez que se usou na Europa esta peça de decoração foi num casamento da Abadia de Westiminster, na Inglaterra no século XIII. Antigamente, as casas não tinham janelas grandes e não havia uma preocupação para a decoração, um pedaço de tecido atado a uma corda, era a perfeição. Somente, uma minoria poderia ter cortinas aveludadas ou de seda, que demonstravam riqueza e poder, não as usavam apenas nas janelas, mas sim na separação dos corredores e nas camas, como envolto.

Mas hoje, a história é outra e este tecido decorativo está ao alcance de todos nós. São variados os padrões, tecidos e preços, creio que a dificuldade prende-se mais é na escolha. As cortinas são indispensáveis numa casa, nas janelas dão privacidade, quebra a luz do dia e dão o toque decorativo ao espaço. As cortinas podem também encontrar-se nas casas de banho, como nas banheiras ou chuveiros, para evitar os salpicos.

Quanto a nós abrimos a cortina da homify para partilhar com os nossos caros leitores dez cortinas giras e com muito estilo, que vos poderá inspirar e a querer quiça alterar as de casa…

Um, dois, três o espaço está desvendado. Bem-vindos!