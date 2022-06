Poltronas originais e cheias de estilo

Começamos a visita com a ideia mais original, umas poltronas para a varanda ou terraço… Não estavam à espera, pois não? Hoje em dia a oferta de mobiliário para exterior é imensa e pensam em tudo, indo além da mesa e das cadeiras para jardim. Já é possível aproveitarmos em todos os aspetos a nossa varanda, como neste caso, com umas poltronas, é aconchegante e bastante relaxante, pois chegar ao final do dia e poder usufruir deste espaço, só nos deixa com água na boca, com vontade de lá dar um salto. Ler um livro e admirar esta vista.

Por isso, se tem uma varanda e não lhe dá a rentabilidade que ela merece, esta ideia veio mesmo a calhar, não é verdade?

A especificidade destas poltronas é que em dia de chuva, basta retirar rapidamente as almofadas que revestem a poltrona e colocá-las dentro de casa. Não estão fixas à estrutura metálica. Só vantagens!