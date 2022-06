8 dicas para escolher um frigorífico perfeito

Como temos vindo a referir existem variadíssimos modelos de frigoríficos, uns mais simples ou outros mais hi-tech, até televisão poderá ter no seu frigorífico se assim o pretender, de facto tudo é possível. Existem ainda frigoríficos ultra-modernos, que se controlam com um ecrã táctil a temperatura, a humidade ou ainda dispõem de calendário, de receitas ou ainda de notas, ideais para apontar a lista de compras, por exemplo.

É claro que se a sua cozinha for equipada com móveis de encastrar, tais tecnologias não serão necessárias por estarem tapadas pela própria porta do móvel.

De facto, tudo é uma questão de determinarem o que pretendem com o seu frigorífico, se querem apenas as suas funções básicas ou querem tirar partido ao máximo dos avanços tecnológico para ter uma cozinha digna do futuro!

Em que ficamos?