Quarto de casal: 10 ideias para um quarto de capa de revista

A cabeceira desta cama é incomum. Forma-se pela via de tábuas em madeira dispostas na horizontal. Parece-nos um pormenor em jeito DIY – Do It Yourself – muito interessante e acessível a quase todos os orçamentos. Este é um exemplo entre muitos. Pode refrescar a decoração do seu quarto mudando apenas a cabeceira da cama. Com elementos naturais como é o caso da imagem, com papel de parede, com quadros, com espelhos, com material que sobrou das obras da sua casa – portas, portadas ou tabiques – que pode restaurar e dar outro propósito ou com uma tapeçaria. Vá até onde o levar a imaginação.