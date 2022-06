Uma remodelação modesta

Apesar já não pertencer ao concelho de Lisboa, Algés é considerada uma área privilegiada do país graças às características únicas que a envolvem. Limitada a leste pelo pólo cultural histórico da zona de Belém e a sul pela frente ribeirinha, Algés desfruta ainda da proximidade do Parque de Monsanto com características paisagísticas fantásticas no meio de um contexto urbano.

Ainda que conformada por uma série de aspetos positivos, a maioria da construção desenvolvida nesta zona, durante a década de setenta, apresenta uma série de problemas que se foram agravando com o passar dos anos. Tal como a maioria dos edifícios do bairro em que se insere este apartamento, as unidades habitacionais são excessivamente compartimentadas. Além deste exagero na divisão dos espaços, o apartamento apresentava ainda um problema de desarticulação programática e clareza funcional.