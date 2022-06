Os opostos atraem-se!

Comecemos esta viagem pela fascinante sala de estar, onde o amarelo torrado e o azul forte se destacam no espaço. De atmosfera branca e iluminada pela luz natural do exterior, a planificação do espaço centrou-se numa organização simples e delicada. Como pode reparar, do lado esquerdo toda a totalidade da parede foi revestida a armário, onde a colecção de livros foram dispostos como parte integrante da decoração. Do lado oposto, um sofá na cor da moda – cinzento – em forma de L convida a sentar e esticar-se confortavelmente na zona de chaise longe. A mesa de centro é forrada a tecido e além de apoiar esta zona com tabuleiros, revistas e tudo o mais, pode servir também de outra zona de assento, quando mais familiares e amigos fazem uma visita.

A carpete de formas geométricas em diversos tons de cinza e branco marcam e limitam de forma visual a zona de estar da zona de passagem. Como referi, o lado clássico aparece sempre nos espaços a dar o ar da sua graça e aqui, podemos visualizá-lo com o candeeiro de tecto, no trabalhados dos móveis e ainda nas telas de tema piscatório.