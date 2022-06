Rejuvenescimento milagroso de habitação em ruínas!

Como por magia, a cozinha apareceu! Agora sim, o espaço se parece com uma e a luz natural consegue iluminar por completo o ambiente. Funcional, simples mas moderna, esta cozinha veio corresponder às necessidades de uma família contemporânea e exigente. Com a ideia de maximizar o espaço, a zona de móveis foi toda condensada de um lado, tornando todo o planeamento mais funcional e prático. Repare no pavimento. Também aqui ele foi mantido conseguindo uma linguagem simpática em toda a habitação e contribuindo também para uma unificação especial, já que era esse um dos grandes objectivos.

Agora, é possível a família tomar as suas refeições não esquecendo nunca as suas origens humildes, com a presença do pavimento. As restantes superfícies, como paredes e tecto, foram apenas restauradas e pintadas de branco brilhante, tendo o poder de fazer imediatamente o espaço parecer mais espaçoso e mais brilhante.