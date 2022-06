Destino secreto

É num terreno alargado e com orientação este-oeste, que se afirma uma clara estratégia de implantação deste projecto: fechando-se completamente a Norte e à via pública, e abrindo a Sul um jardim, que nutre com verde e luz os recintos interiores da casa, estando estes, orientados para aquele jardim. Desta forma, o piso térreo torna-se bastante consistente com as estratégias térmicas que se completam com outras, nomeadamente as de segurança e privacidade.

Esta fachada não deixa alguma dúvida que esta habitação é grande e espaçosa!