A fachada vem antes da casa

Algumas obras de arquitectura são um deleite para a vista de qualquer um. Os espaços amplos e incomuns, as grandes janelas que inundam as casas de luz, as formas fora do vulgar que percepcionamos, os vastos jardins que as circundam, as piscinas que nos fazem sonhar… E as fachadas alguma vez se dedicou a observação das fachadas destas casas maravilhosas? Junte-se a nós nesta viagem e fique a saber que aspectos ter em consideração quando apreciamos a fachada de uma casa. Venha daí!