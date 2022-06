As casas de banho que gostaríamos de ter

Alguma vez pensou no tempo que passa dentro da casa de banho? Pois, a verdade é que passamos uma boa parte do tempo nesta divisão da casa. Senão veja: logo pela manhã é o primeiro sítio onde nos dirigimos, antes de irmos dormir, não dispensamos uma outra passagem pela casa de banho e depois existem aqueles dias em que queremos desfrutar de um banho mais longo ou cumprir com toda a calma do mundo os nossos rituais de beleza. Entre nesta viagem, aprecie as mais incríveis casas de banho que alguma vez viu e sonhe connosco