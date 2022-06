Jardins de Inverno – Sinta-se lá fora, cá dentro

Neste Jardim de Inverno de dimensão bastante apelativa podemos ver como o espaço exterior e o espaço interior se podem conjugar de forma harmoniosa. A presença do verde é visível mas acima de tudo é a quantidade e qualidade de luz que invade o espaço que é particularmente fascinante. É perceptível uma clarabóia, construída com madeira e vidro, que trás o céu para dentro de nossa casa, permitindo-nos usufruir do sol de Inverno em toda a sua plenitude. O conforto providenciado por estes espaços tem também que ver com o facto de serem recantos muito apetecíveis, no que a temperatura diz respeito.