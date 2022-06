10 quartos de menina: de bebé a jovem

Por último, mas não menos importante, este quarto para uma jovem viajante. O facto de ser no sótão faz com que ele seja recolhido e dá o espaço necessário que uma jovem necessita. Apesar de ser no sótão e recolhido, tem muitas entradas de luz e o tecto pintado às riscas azuis e brancas dá-lhe imensa personalidade. O tapete com a bandeira, os quadros e molduras e os objectos, tornam este quarto no quarto de uma rapariga que adora viajar e que vai completando a sua decoração com peças dos países que vai visitando ao longo do tempo.