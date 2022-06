Casa simples pensada para a família

A escolha do lugar e casa onde desejamos viver é sempre uma decisão difícil. Se por um lado sonhamos com um apartamento cheio de estilo no centro da cidade, a ideia de desfrutar de mais alguns metros quadrados na paz do campo também é bastante persuasiva. Muitas vezes, quando se pensa no conforto de toda a família, a decisão acaba por procurar um compromisso entre estas duas valências, escolhendo uma habitação nos subúrbios dos grandes centros urbanos.

É a pensar no conforto da família que hoje lhe apresentamos uma habitação cuidadosamente desenhada desde a conceptualização de uma estratégia de intervenção ao desenvolvimento dos últimos detalhes. Estabelecendo um equilíbrio entre a proximidade da cidade e o sossego das áreas mais rurais, esta casa parece ter sido especialmente pensada para a maioria das família portuguesas.

A equipa responsável pela intervenção é conhecida por SAMF Arquitectos e já aqui foi várias vezes mencionada graças à qualidade das suas intervenções. Liderado por Sara Antunes e Mário Ferreira, o atelier foi fundado em 1999 em Lisboa e tem desenvolvido todo o tipo de projetos ligados à arquitetura e ao urbanismo.