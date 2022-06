Uma casa fantástica e diferente de todas

Ao entrarmos no interior desta casa e tal como observado anteriormente através do exterior, percebemos como o interior conserva o detalhe pormenorizado do jardim. A parede principal é também ela em cimento.

Janelas grandes e a estrutura imponente do tecto em madeira, fazem desta casa algo muito especial, diferente e impressionante, quando comparado com outras que temos vindo a mostrar.

Atenção aos detalhes dos pilares de tijolo que suportam a magnifica estrutura. Desde esta perspectiva podemos admirar um pouco do que se trata no interior da casa. Espaços abertos, com estilo e com natureza presente em casa espaço.