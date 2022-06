A casa onde mora a luz do Algarve!

A casa de banho é minimalista e de inspiração mediterrânica, como não podia deixar de ser. Mas a sua beleza vai mais além dos acessórios. A sua beleza vem do mar e do céu do Algarve, apriosionados no original painel de mosaicos em vário tons de azul. Sim, também parece uma piscina, e também isso se enquadra. No entanto repare bem: – os mosaicos têm uma forma hexagonal bastante inusual!