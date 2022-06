Dicas para manter o seu tapete perfeito mais tempo

É tapete ou carpete? É que, geralmente, os tapetes são mais delicados que carpetes e requerem métodos diferentes de limpeza.

Veja na etiqueta do tapete, tal como acontece com as nossas roupas, o tipo de material que o constitui. Pois algumas fibras que compõe o tecido não são minimamente laváveis e muito menos poderá ir à máquina de lavar. Se o tapete for pequeno e der para colocar na máquina de lavar roupa então não hesite, se tiver medo de o danificar ponha o tapete dentro de um saco velho de algodão ou mesmo dentro de uma fronha, ele ficará protegido de possíveis agressões de lavagem. O melhor será usar um detergente para roupas delicadas.

Como tal, a leitura prévia da etiqueta ou de uma pesquisa sobre as condições do materiais do seu tapete poderá fazer toda a diferença, entre o manter novo e limpo ou estragá-lo definitivamente. Tenha todos os cuidados, já sabe pelo sim ou pelo não, jogue sempre pelo seguro e faça um teste numa área escondida do tapete, antes de aplicar um produto em toda a superfície.