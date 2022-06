Bricolage e Decoração Personalizadas por si!

Veja o efeito da aplicação destas chávenas e pires antigos de chá como candeeiros, com pequenos trabalhos de bricolage, que pode aplicar no seu corredor, no balcão do bar de sua casa ou na cozinha que tem. Com uma aplicação simples de cola, cabos e casquilhos, com um sistema simples de iluminação e com uma ferramenta de corte de louça, é possível colocar as chávenas ao contrário para que sirvam de abajur à lâmpada que escolhe e tem assim candeeiros simples e bonitos, além de curiosos.

Com esta simples ideia terá uma decoração vintage e chique, que aliada com o facto de as peças serem antigas, dá à sua casa um toque revivalista às linhas decorativas. O trabalho é mínimo e o resultado é impressionante!