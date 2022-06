Uma casa junto ao lago: moderna e encantadora

Subindo ao ultimo andar da casa, deparamos-nos com uma zona de tecto inclinado. Uma sala de estar maravilhosa, de atmosfera relaxante e linda, com sofás modernos proporcionando uma vista espectacular através das janelas.

O tom pálido dos sofás combina com as paredes brancas do espaço, onde uma grande quantidade de almofadas de cores vibrantes dão alegria ao espaço. Este espaço é perfeito para relaxar e descansar, conversar com amigos e conviver com os mais queridos desfrutando sempre de uma arte viva para além da janela.