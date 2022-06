Decoração de jardim: celebre o Verão ao ar livre

Uma sala de estar no jardim que é como quem diz, ter o conforto do interior no exterior. Como se pode ver na imagem, a mistura entre materiais rústicos, principalmente no que diz respeito à decoração, e de materiais nobres como o vidro, o metal ou o mármore criam um espaço que resume lindamente os elementos naturais do jardim e ao mesmo tempo as linhas modernas da casa. A construção desta zona de estar num nível ligeiramente mais elevado em relação ao relvado ajuda a marcar essa fronteira entre as duas áreas distintas. A decoração foi criada a partir de elementos mais rústicos – a fazer jus ao seu propósito - como a palete de madeira enquanto mesa de centro, o tapete em cores terra e a otomana em verga. E como a personalidade de uma casa reside no pormenor, chamamos a sua atenção para as maçãs em cima da mesa, como se fossem um arranjo. Ponha em prática esta ideia e experimente usar fruta para decorar centros de mesa! Os citrinos, bonitos e perfumados, cumprem esse desígnio particularmente bem.