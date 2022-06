Design de casa de banho: as últimas tendências

Já várias vezes lhe dissemos que a divisão mais menosprezada da nossa casa é geralmente a casa de banho. E não pode ser assim! Pensamos sempre na decoração da nossa sala, quarto e cozinha, e deixamos a casa de banho de parte por ser uma divisão mais pequena do que as restantes. No entanto, se analisarmos bem a situação, é uma das divisões que usamos mais ao longo do dia – desde que nos levantamos até nos deitarmos. É o local onde fazemos a nossa higiene pessoal e, por isso mesmo, devemos ter as condições adequadas para tal. Arrumação, conforto e limpeza são as palavras-chave para a casa de banho ideal. Assim, independemente das dimensões da sua casa de banho, ao decorá-la, deverá pensar na boa distribuição de todos os elementos que a constituem, de modo a poder retirar o máximo de partido das suas funcionalidades e torna-la um local prático e confortável.

Hoje a homify mostra-lhe seis tendências de design de casas de banho, as mais modernas e actuais. Vamos falar-lhe do lavatório, sanita, banheira e revestimentos. Seis tendências ilustradas com seis fotografias de seis fantásticos projectos que certamente o encantarão. Continue a ler este artigo e inspire-se para que tenha uma casa de banho de sonho, mesmo que seja muito pequenina, e deixe de menosprezar esta que é uma divisão tão importante na sua casa!