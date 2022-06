Celeiro: de velho a novo!

Já escrevemos aqui na homify sobre as vantagens da pintura branco em espaços interiores reduzidos. Este projecto não é excepção: o pé direito duplo foi aproveitado de modo a conferir ao espaço uma maior amplitude que é posteriormente enaltecida com a estrutura da cobertura à vista, pintada a branco. As paredes brancas e mobiliário de cores suaves ajudam ao contraste entre outros elementos mais marcantes como o novo “módulo” preto que se insere no centro da construção e o pavimento em madeira de tons vibrantes.