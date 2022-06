Roupeiros – a nossa palavra amiga!

Dentro de um quarto há dois pontos fulcrais, a nossa cama claro, onde podemos dormir todas as noites para recuperar do cansaço do dia e os nossos roupeiros. Mesmo que a moda dos closets esteja ao rubro, nem todas as casas conseguem ter essa divisão de sonho e a quem prefira mesmo o tradicional roupeiro dentro do seu quarto ou quiça ter os dois!

Quando falamos em roupeiros lembramos-nos automaticamente das mulheres, por haver uma maior necessidade de arrumar a pouca roupa que tem. É um facto, o roupeiro é o mundo delas… O Nosso!

Abrimos as portas dele e ali está… A caverna de Alibabá! É um encanto, precisamos de espaço, de muitas arrumações, sejam elas gavetas, prateleiras, araras, separadores, tudo é válido e fundamental, para separar e organizar as nossas roupas conforme os nossos critérios.

Estes critérios podem depender das cores, isto é, separar, as roupas pelas diferentes tonalidades. Poderá ser também por estações, por estilo e por categoria de peças. No nosso roupeiro, nós é que nos entendemos e ele tem de ser bastante viável e organizado para quando for a hora de vestir tudo se torna mais prático e funcional.

Sabemos também que um roupeiro dividido por um casal três quartos são dela e o resto é para o marido, mas hoje não é problema, eu divido estes todos com vocês!