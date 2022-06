10 fantásticas opções de móveis de TV

Se em vez de um móvel no chão, tivéssemos algo diferente que suportasse a nossa televisão, mas sem ser fixo diretamente à parede, poderia ser uma dor de cabeça encontrar esta ideia. Mas aqui na homify temos todas as ideias, mesmo aquelas que nem imaginámos. Vejamos esta imagem da blocoz-arquitetura, uma prateleira que entra na ideia do móvel TV, mas com base numa placa bem comprida, onde a televisão é fixa. Dá a ideia de móvel de televisão, mas bastante original. Esta situação é recomendada, para quem quer uma televisão suspensa para ficar alta e para quem tem parede em pedras ou num material que seja difícil de perfurar. A dica é fantástica e fica agora partilhada.