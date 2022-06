Fantásticas mesas para a cozinha

A cozinha é conhecida pelo seu carácter social e é o lugar onde nos reunimos com amigos ou membros da família, para que possamos fazer algo que amamos: comer! No entanto, longe vão os tempos onde as cozinhas eram revestidas com um único material, que ia do chão ao tecto. Actualmente, os materiais usados para o pavimento, transformam este espaço da nossa habitação, tornando-o mais agradável, limpo e seguro . Com uma grande variedade de texturas e cores, podemos encontrar todo o tipo de pavimentos para as nossas cozinhas: madeira, betão, pedra, cerâmicos… Hoje falamos-lhe de algumas mesas que pode usar nesse espaço! Desde da durabilidade dos materiais, tal como a atmosfera interior que eles podem criar, independentemente da sua escolha, certifique-se que vai ao encontro das melhores opções para a sua cozinha!

Portanto, hoje decidimos seleccionar algumas ideias , que irão certamente ajudá-lo a inspirar-se em sua casa!