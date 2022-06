Casas inteligentes a caminho – Saiba como

Todos nós ouvimos falar em casa inteligente, podemos não saber tudo o que acontece numa casa destas, mas viemos aqui com este artigo desmistificar o assunto e perceber quais as tecnologias aliadas a tão grande saber. Se outrora era algo que apenas aparecia nas revistas científicas como algo do futuro e ultra moderno, hoje é a nossa realidade, é possível ter a casa que facilita a nossa vida… Assim como um bater de palmas ou carregar num botão de um comando ou do seu smartphone, para fechar os estores, sem termos de nos levantar do sofá. É simplesmente fantástico e dono da nossa preguiça aguda… mas não só, é também aliado da segurança, da qualidade e de uma casa mais hi-tech, que deixa qualquer um a sonhar.

É claro que casa rima com inteligência, é o futuro, é a realidade. E é este ano de 2016, que queremos que a sua casa seja digna do presente, com sabor a futuro, não perca tempo e modernize a sua casa, tal como ela merece, para si, para o seu bem-estar e segurança.

Agora só lhe resta descobrir as sugestões que trouxemos para si… É só continuar a ver a luz do futuro neste artigo brilhante e cheio de inteligência. Descubra tudo num clique!