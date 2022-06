Casa pequena mas de grande impacto!

A implantação do edifício foi feita de acordo com o lote de terreno disponível que se destaca pela sua longitudinalidade. Os arquitectos depararam-se com vários problemas, nomeadamente o facto de a maior parte do terreno disponível, não conseguir suportar uma construção. Todas estas restrições, aliadas com o desejo do cliente, de uma habitação simples, moderna e tipo refúgio, requereram um design único que maximizasse ao máximo a porção de terreno disponível bem como as vistas fantásticas do local!