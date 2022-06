Misteriosa habitação no meio das montanhas

Terminamos este artigo com uma vista do balcão da cozinha para o volume de cobre, para o qual a cozinha se abre. Podemos ver que este volume, serve essencialmente, enquanto complemento da cozinha (um terraço ao ar livre ideal para fazer fazer refeições no exterior) ou poderá também servir de apoio à zona da piscina, com uma zona exterior molhada.

Os quartos estão localizados no primeiro andar desta habitação uni-familiar, e o estilo do piso superior segue as mesmas linhas estéticas dos restantes: minimalistas, brilhantes e bastante iluminados! Deliberadamente os pés-direitos mais baixos são os das áreas de passagem ou transição.