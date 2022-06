London Calling

Rodrigo Moreno Masey é um arquitecto qualificado membro do RIBA e ARB. O seu atelier moreno:masey architecture studio, foi criado em 2007, com o objectivo de criar designs únicos e personalizados para cada cliente, assumindo uma posição inovadora e distinta face à arquitectura. A prática deste atelier foca-se essencialmente em projectos residenciais, demonstrando muito sucesso em projectos de interiores, como o que lhe iremos mostrar.

Situado numa zona privilegiada da cidade de Londres, este bloco residencial tem uma longa história. Trafalgar One foi o nome atribuído a este empreendimento de apartamentos contemporâneos de luxo criados sobre a antiga estrutura do do edifício Canadian Pacific Building, situado na zona sul de Trafalgar Square em Londres. A localização é precisamente no coração do que é, indiscutivelmente, uma das mais vibrantes cidades europeias, Londres!

Foi ao trabalhar com um edifício histórico, que surgiram cinco habitações excepcionais, com interiores sensacionalmente ricos e elegantes. Este projecto partiu de uma oportunidade única de criar apartamentos residenciais premium e uma penthouse duplex de luxo (que lhe iremos mostrar), com uma vista única e esplendorosa para Trafalgar Square.

Ficou curioso?