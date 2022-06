Uma extensão capaz de mudar tudo!

Sophie Nguyen Architects Ltd

Esta perspectiva, mostra-nos um espaço pertencente ao edifício pré-existente. É incrível como a remodelação conseguiu abranger toda a habitação, modernizando todas as divisões deste lar. A solução passou por aproveitar as vantagens que o espaço já oferecia nomeadamente, o grande pé-direito e as janelas amplas e luminosas, depois foi só utilizar a criatividade para trazer nova vida ao espaço, tornando-o num local agradável para passar o tempo.

As características clássicas, foram destacadas com cores claras e neutras, e complementadas com mobiliário moderno (como por exemplo, a mesa de centro de vidro). Esta junção conferiu ao espaço um ar sofisticado e intemporal que só o antigo consegue transmitir.

Verificamos ainda uma forte influência do estilo Art Deco nesta sala. Se quer descobrir mais sobre este estilo veja aqui, as mais ousadas cozinhas em estilo Art Deco!