Uma cave completamente transformada!

Frequentemente no Reino Unido, não é possível fazer alterações nas fachadas das casas por motivos históricos. Muitas vezes ouvimos a expressão 'Nunca julgues um livro pela sua capa', neste exemplo acontece exactamente o mesmo.A aparência clássica desta habitação tradicional inglesa, não revela as alterações modernas efectuadas no interior da casa. Apenas conseguimos observar uma guarda metálica, que permite um pequeno vislumbre de um suposto piso inferior, para o qual se abre um pátio inferior, indicando que ali se encontra um outro piso, no sub-solo. A verdadeira percepção deste espaço, só se revela, uma vez que nos encontremos no seu interior.

Vamos entrar!