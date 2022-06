Cortinas de banho que representam um Verão feliz!

Para as super vaidosas e super femininas talvez esta seja a cortina de banho que mais as vai fazer suspirar. Rosa como elas tanto gostam e com o seu verniz de eleição, um Channel enfatizado em modo Chatnail. Se é daquelas que não de casa sem maquilhagem no rosto e das que está a par das novidades a nível de cosméticos, de certeza que esta imagem lhe é super banal. O seu tom pastel e bastante clarinho, completa com facilidade qualquer banheira sem piada e torna além de muito mais acolhedor, num espaço totalmente único.

A girl should be two things: classy and fabulous – Coco Chanel